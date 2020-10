Známy spevák (32) zverejnil FOTKU s tehotnou ženou a... Zdrvujúce správy! Nádor na mozgu

„Pár týždňov sme sa vám neozývali a teraz je čas povedať vám, prečo. Nie je ľahké o tom hovoriť, ale žiaľ, bol mi diagnostikovaný nádor na mozgu a aktuálne podstupujem liečbu. Šokovalo nás to, ale budeme bojovať. Nechceme váš smútok, ale chceme vaśu lásku a pozitívnu energiu. Bude to náročný boj, ale spolu s podporou a láskou to zvládneme,” napísal na sociálnej sieti Instagram Tom Parker.

Tom Parker zverejnil na Instagrame fotku svojej krásnej rodiny. Zároveň oznámil fanúšikom zdrvujúce správy. Zdroj: Instagram

Zároveň prezradil, že spolu so svojou manželkou poskytli magazínu OK! rozhovor, v ktorom otvorene hovorili o svojom trápení. Tom priznal, že na nič iné nedokáže myslieť. V lete mal záchvat, kvôli ktorému podstúpil rôzne testy a vyšetrenia. Pri druhom záchvate ho previezli do nemocnice, kde mu lekár oznámil zdrvujúcu správu. Zároveň sa dozvedel, že nádor nemožno operovať a je v konečnom štádiu rakoviny.

Aj keď prognózy pre mladého speváka nie sú vôbec priaznivé, on sa nevzdáva. „Som v kontakte s ľuďmi, ktorí majú rovnaký typ nádoru. Povedali, že im ostávajú tri mesiace, ale od stanovenia diagnózy ubehlo napríklad päť rokov a oni stále žijú. Je medzi nimi aj človek, ktorému gliom diagnostikovali pred 25 rokmi a stále žije,” poznamenal spevák.

Tom Parker bol členom formácie The Wanted, ktorá je známa napríklad vďaka hitom Walks like Rihanna, Chasing The Sun, či Glad You Came. V roku 2016 sa zasnúbil s herečkou Kelsey Hardwick, ktorú si v lete 2018 vzal za ženu. Dvojica má spolu dcérku, ku ktorej by mal v septembri pribudnúť synček.