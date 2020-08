Rozídená Miley Cyrus opäť šokuje: Spomienky na prvý sex a... S dievčatami TO robila už ako 12-ročná!

Miley Cyrus vypustila do sveta novú skladbu s názvom Midnight Sky. To však nie je jediná novinka v jej živote. Ako totiž vyšlo najavo, speváčke totiž po necelom roku stroskotal vzťah s austrálskym spevákom Cody Simpsonom.

Správy o rozchode potvrdila aj ona sama prostredníctvom živého vysielania na sieti Instagram. „V túto chvíľu sme dve polovice, ktoré nemôžu tvoriť jeden celok. Každý pracujeme sámm na sebe, aby z nás boli ľudia, akými chceme byť, podobne ako všetci v našom veku,” uviedla na margo toho blondínka. S Codym ju spájalo nielen dlhoročné kamarátstvo, ale i to, že spoločne abstinovali od alkoholu a drog.

Miley Cyrus a Cody Simpson v čase, keď tvorili pár. Zdroj: profimedia.sk

Cyrus v uplynulých dňoch prekvapila aj rozhovorom v rámci podcastu Call Her Daddy. V ňom hovorila nielen o svojich vzťahoch, ale aj o sexualite a pikantných detailoch z intímneho života. „Nerobila som to so žiadnym chlapom až kým som nemala 16. Nakoniec som sa za neho vydala, čo je dosť šialené. Klamala som mu a presviedčala ho, že nie je prvý, aby som nevyzerala trápne. Klamala so mu o tom celých 10 rokov,” priznala speváčka, ktorá sa ale s Liamom Hemsworthom napkon rozviedla.

Miley ale šokovala aj čímsi iným. „Predtým som to robila s dvoma dievčatami. Keď som mala 11 alebo 12 rokov, kamarátky začali spávať s chlapcami, ale ja som tomu veľmi nerozumela. Tak somm ich presvedčila, aby to so mnou robili. Dievčatá ma vtedy priťahovali oveľa viac než chlapci,” prezradila Cyrus, ktorá má za sebou milenecké aféry s modelkami Carou Delevingne, Stellou Maxwell, či Kaitlynn Carter.