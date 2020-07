Tučná herečka chudne: Na web už vycapila FOTO v bikinách!

Uspieť vo svete šoubiznisu aj s kilami navyše nie je jednoduché. Niektorí jedinci však zo svojich nedostatkov urobili prednosť a to ich odlišovalo od ostatných. Príkladom je austrálska herečka Rebel Wilson.

Tá v nedávnom rozhovore prezradila, že filmové spoločnosti od nej vyžadovali, aby bola tučná a podmieňovali tomu jej zárobok. Ak by totiž schudla, zarábala by menej. Známa blondínka si však povedala, že zdravie jej je prednejšie a pustila sa do zhadzovania nadbytočných kilogramov.

„Cítila som to tak, že tento rok nebudem mať veľa roboty. V marci som oslávila 40. narodeniny a povedala som si, že sa budem sústrediť na svoje zdravie,” uviedla Rebel. „Nebolo to o tom, aby som schudla určitý počet kíl. Skôr mi išlo o správne mentálne nastavenie a zdravý spôsob života,” dodala herečka.

Wilson je zrazu pre mnohých svojich followerov inšpiráciou. Na instagram už pravidelne dáva fotky, na ktorých predvádza schudnutú postavu. V týchto dňoch zverejnila dokonca aj fotku v zelených bikinách. Zatiaľ si trúfla len na záber, kde ju jej vidno len do polovice tela. Je však dosť pravdepodobné, že už čosoro sa Rebel ukáže v plnej paráde.