Slávna blondína v obtiahnutom outfite: Wow, kopa sadla je preč!

Herečka Rebel Wilson sa tento rok pustila do premeny svojho zovňajšku. Uvedomila si, že hoci má vďaka oblej postave dosť práce, nie je to pre ňu zdravé. „Mám prácu, kde mi platili veľa peňazí za to, aby som bola väčšia, čo môže človeku narobiť problémy v hlave,” povedala pre The Sun.

Nezastavila ju ani korona a približne pred mesiacom sa hovorilo, že zatiaľ Rebel zhodila 18 kíl. Podľa najnovších fotiek to však vyzerá, že je to opäť viac. Blondínka sa ukázala v obtiahnutom cvičebnom úbore a naozaj sa nedá nevšimnúť, že je do šírky výrazne menšia ako kedysi.

Zdroj: Instagram RW

Zdroj: Instagram RW

Rebel využíva osobného trénera a ten ju okrem iného "mučí" aj preklápaním obrovskej pneumatiky. Pri tomto cviku sa herečka označila z najnovšieho austrálskeho akčného hrdinu.

Zdroj: Instagram RW

A zmeny už vidno aj na jej tvári. Len tak ďalej!