Najväčšia hviezda komédií parádne schudla: Aha, aká je sexi!

Tento rok je pre Rebel Wilson prelomový. Rozhodla sa totiž skoncovať so svojím starým ja. A to aj napriek tomu, že práve vďaka nadváhe získala množstvo filmových úloh. „Mám prácu, kde mi platili veľa peňazí za to, aby som bola väčšia, čo môže človeku narobiť problémy v hlave,” povedala pre The Sun.

So 40-kou na krku sa však blondínka rozhodla sústrediť sa na svoje zdravie. „Nejde o to, že chcem schudnúť a dostať sa na nejaké číslo. Ale chcem sa psychicky vyrovnať s tým, prečo som sa prejedala,” uviedla Rebel, ktorá má už v chudnutí fantastické výsledky.

Herečka využíva pomoc osobného trénera, chodí na prechádzky a snaží sa vyhýbať nezdravému jedlu a cukru. Dailymail cez víkend priniesol správu, že Rebel zatiaľ zhodila 18 kíl.

