Česká herečka v karanténe s dvomi deťmi: Bez alkoholu to proste nejde!

Jitka Čvančarová je vydatá za tanečníka Petra Čadka, ktorý sa predstavil aj v slovenskom Let’s Dance ako partner Andrey Verešovej. Česká dvojica má spolu dve deti – dcéru Elenu (2012) a syna Theodora (2018).

Rovnako ako iné mamy, aj Jitka zostala počas pandémie koronavírusu s deťmi doma a musela sa venovať aj výuke svojej veľmi živej dcérky. „Myslím, že karanténa sa bez alkoholu nezaobíde,” uviedla v internetovom vysielaní Divadla v Celetnej. „Ja som do čias karantény bola takmer abstinentka. Aj keď som z vinárskej rodiny, fakt skoro nepijem. Ale pardon! To sa prosté nedá inak, takže na zdravie!” dodala.

A že nešlo len o nejaký vtip, dokázala aj pri následných diváckych otázkach, keď svoje tvrdenie zopakovala. „Čo mi karanténa dala? Začala som trošku piť,” odpovedala.

Zdroj: Tv Prima

Ako následne vysvetlila, potreby jej detí sú diametrálne odlišné, keďže Elenka má 8 rokov a Theodor iba rok a pol. Dievčatko je navyše dosť neposedné. „Úplne úprimne – chýba nám disciplína. Elenku donútiť k disciplíne, najmä keď už začalo byť teplo a navodzuje to taký prázdninový režim, je to naozaj náročné, aj keď chodí ešte len do druhej triedy. Nie je to úplne jednoduché s tými tromi teplými jedlami denne, ešte stáť aj za sporákom. Obdivujem všetkých, ktorí majú deti s väčším vekovým rozdielom a majú viac úloh, nie je to sranda,” povedala úprimne herečka.