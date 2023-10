Známa kráska v SUPER MINI: Keby boli o 1 cm kratšie, nezakryli by NIČ!

Danielle Lloyd (Zdroj: Profimedia)

LONDÝN - Britská modelka a televízna osobnosť Danielle Lloyd (39) rada provokuje svojimi outfitmi. Vždy staví na také, ktoré pútajú pozornosť a podčiarknú jej sexepíl. Inak tomu nebolo ani v týchto dňoch, kedy ju paparazzi nafotili cestou do londýnskeho hotela Pullman. Na sebe mala také krátke minišaty, že jej ledva zakryli zadok!

Danielle Lloyd na Slovensku síce známa veľmi nie je, no vo Veľkej Británii ju pozná každý. Je nielen známou modelkou, ale aj televíznou osobnosťou. A tak nie je ničím výnimočným, že ju paparazzi majú vo svojom hľadáčiku a poľujú na ňu či už doma v Londýne alebo v zahraničí.

Aktuálne ju fotografi vymákli na ceste do hotela Pullman. A zjavne tam mala stretko s niekým dôležitým. Oblečená bola totiž ako na luxusnú párty. A verná svojmu štýlu, aj tentokrát sa nahodila do supersexi outfitu, ktorý okamžite pútal pozornosť. Na sebe mala totiž také krátke minišaty, že stačilo, aby boli o centimeter kratšie a sukňa by už nezakryla nič!

(Zdroj: Profimedia)