Známa speváčka na FOTO bez mejkapu: Preboha, fakt sa zľaknete!

LOS ANGELES - To chcelo odvahu! Už nie je žiadnou raritou, keď sa nejaká celebritná kráska ukáže svetu bez príkras a líčenia. Zväčša však ide o zábery, keď si človek povie - Veď aj takto je pekná Avšak fotografiu, ktorú v týchto dňoch zverejnila speváčka Bebe Rexha (30), takýmito slovami komentoval asi málokto.

Bebe Rexha patrí medzi ženy, ktoré málokedy zostanú na spoločenskej udalosti nepovšimnuté. Dokonalý, často výrazný mejkap, zaujímavé outfity a peroxidová hriva totiž tvoria kombináciu, ktorá jej rozhodne zaručí pozornosť.

Speváčka sa v týchto dňoch podelila s fanúšikmi o pomerne prekvapivé zábery. Bez okolkov im ukázala svoju prirodzenú tvár. Tú má Bebe peknú, avšak obrovské tmavé kruhy okolo očí pôsobia až hrozivo.

Blondínka vo videu radí priaznivcom, ako správne zatočiť s týmto nedostatkom. A fanúšikovia ju za to vychválili až do nebies. „Ona je jednoducho úžasná! Takto sa ukázať svetu, to chce veľkú odvahu. Zbožňujem ju,” znejú vybrané z komentárov.

Bebe Rexha sa fanúšikom ukázala bez príkras. Zdroj: Instagram

Bebe Rexha vyzerá s tmavými kruhmi okolo očí až desivo. Zdroj: Instagram

Bebe Rexha je v závere videa dokonale nalíčená a po tmavých kruhoch niet ani stopy. Zdroj: Instagram