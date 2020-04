Hudobný svet v smútku: KORONAVÍRUSu podľahol slávny spevák (†73)... Dojemné slová Brucea Springsteena!

Spevák niekoľko dní ležal na jednotke intenzívnej starostlivosti napojený na pľúcnom ventilátore. Pokročilý vek v spojení s nebezpečnou nákazou však nepredpovedal nič dobré. Zdravotný stav Johna Prinea po celý čas kolísal, no všetci stále verili, že sa z problémov dostane.

KORONAVÍRUS Chorobe podľahol legendárny spevák!

„Sú to smutné správy, všetci ste Johna dlhé roky podporovali a mali radi, preto sme sa rozhodli oboznámiť vás so situáciou. Spievajte jeho piesne. Zostaňte doma a umývajte si ruky. John vás miluje. Ja vás milujem,“ oznámila koncom marca spevákova manželka Fiona.

Bohužiaľ, obľúbený country spevák v nemocnici v Tennessee v utorok večer zomrel. Na hudobníka si zaspomínali viacerí jeho slávni kolegovia. Medzi nimi napríklad aj Bruce Springsteen, ktorý rodine kondoloval prostredníctvom príspevku na Twitteri.

„Sme tu v (kapele) E Street stratou Johna Prinea zdrvení. John a ja sme boli na začiatku 70. rokov ‚novými Dylanmi‘, bol to vždy najmilší človek na svete. Celé roky skutočný národný poklad a skladateľ piesní. Modlitby a lásku jeho rodine,“ napísal spevák.

Over here on E Street, we are crushed by the loss of John Prine. John and I were "New Dylans" together in the early 70s and he was never anything but the lovliest guy in the world. A true national treasure and a songwriter for the ages. We send our love and prayers to his family.