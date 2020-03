KORONAVÍRUS má ďalšiu slávnu obeť: Zomrel autor slávneho hitu!

Na smutnú správu reagovala na službe Instagram aj speváčka Joan Jett, ktorá sa so skupinou The Blackhearts postarala o známu coververziu spomínanej skladby. "Práve som sa dozvedela strašnú správu, že Alan Merrill zomrel. Myslím s láskou na jeho rodinu, priateľov a celú hudobnú komunitu. Pamätám si, ako som sledovala Arrows v televízii v Londýne a ako ma dostala tá skladba. S hlbokou vďakou a smútkom mu želám bezpečný prechod na druhú stranu," napísala.

Zdroj: Profimedia

Alan Merrill sa narodil 19. februára 1951 v New Yorku ako Allan Preston Sachs. V roku 1974 založil kapelu Arrows. S gitaristom formácie Jakeom Hookerom napísal menovanú skladbu I Love Rock 'n' Roll, ktorá vyšla v roku 1975. Okrem toho vydali aj úspešné single ako Touch Too Much alebo My Last Night With You. Neskôr pôsobil v kapele Runner, spolupracovali s ním aj Meat Loaf či Rick Derringer a vydal tiež niekoľko sólových albumov. Tým posledným je Radio Zero (2019).