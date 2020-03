Meghan a Harry si zbalili kufre: Náhle opustili Kanadu!

Harry a Meghan sa poriadne obávajú hrozby koronavírusu. Niet divu, keď už ho potvrdili i otcovi mladého vojvodu, princovi Charlesovi. Napriek tomu, že ryšavý monarcha chcel ísť za otcom do Británie, manželka mu v tom zabránila. Avšak svoju láska stiahla z Kanady do USA. Podľa portálu ET sa totiž dvojica náhle presunula do Los Angeles.

Narýchlo si zbalili kufre a odišli do rodiska hviezdy seriálu Kravaťáci. Koniec koncov, má tam lepšie zázemie a žije tam i jej matka. „Vždy mali v pláne zakotviť v Kalifornii, keďže ich pracovný život sa sústredí na USA,“ vyjadril sa zdroj pre portál etonline.com. Kým doposiaľ dvojica okupovala kanadský Vancouver Island, odteraz si bude užívať hollywoodske počasie. Zrejme však až potom, čo hrozba pandémie pominie.

Podľa portálu people.com sa totiž nachádzajú na pozemku v ústraní a práve kvôli vírusu, ktorý sužuje celý svet, v okolí sa veľmi neukazujú. Čo sa týka presťahovania, Harry to berie ako súčasť svojho života a pozerá sa do budúcnosti najmä kvôli Meghan a Archiemu. „Harry sa pozerá pred seba na budúcnosť svojej rodiny. Budú tráviť čas v Kalifornii. Neobzerá sa späť,“ povedal zdroj pre People.