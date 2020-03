Slávny Robbie Williams poriadne prekvapil: S TÝMTO nadobro končí!

"Raz sa dostanete do určitého veku, keď si poviete, že si radšej prestanete farbiť šediny. Takže ja sa teraz radšej strihám," uviedol. Rodák z mesta Stoke-on-Trent tiež prezradil, že farbenie vlasov sa neobišlo bez negatívnych následkov. "Farbil som si vlasy dosť veľakrát a teraz nemám toľko vlasov, ako som mával," objasnil.

Robbie Williams sa preslávil ako člen skupiny Take That, ktorú v roku 1995 opustil, aby sa mohol venovať sólovej kariére. Dosiaľ vydal dvanásť sólových štúdiových albumov. K jeho hitom patria skladby Angels, Feel, Come Undone, Let Me Entertain You, Millennium, Rock DJ, She's The One, Somethin' Stupid (feat. Nicole Kidman), Radio či Supreme.

Po úspešných rokoch, počas ktorých sa v rodnej krajine stal najlepšie predávaným britským sólovým interpretom, sa do Take That vrátil a s formáciou vydal album Progress (2010), no po turné skupinu opäť opustil.