Šokujúce svedectvo krásnej herečky: Sexuálny predátor ju zavolal k sebe a... Och!

Amerického filmového producenta Harveyho Weinsteina odsúdili za sexuálne útoky a znásilnenie na 23 rokov. V posledných rokoch ho obvinilo zhruba 80 žien, medzi nimi napríklad aj Ashley Judd, Angelina Jolie, Uma Thurman, či Salma Hayek.

Na producenta v dobrom nespomína ani britská herečka Kate Backinsale. Prostredníctvom instagramu si zaspomínala na rok 2001, keď sama pocítila jeho násilnícke správanie. Brunetka zverejnila fotku z premiéry filmu Serendipity, na ktorú si obliekla biely nohavicový kostým a kravatu rovnakej farby.

Ako Kate prezradila, herci a tvorcovia premiéru odmietali, keďže sa konala pár týžňov po teroristickom útoku na dvojičky v New Yorku. „Prišlo nám to necitlivé, avšak Harvey nástojil. Tak sme leteli do New Yorku a nejako sme to zvládli,” zaspomínala vo svojom príspevku krásna umelkyňa.

Ako ďalej dodala, Harvey jej na ďalší deň zavolal a pozval k nemu domov, aby sa ich dcéry spolu zahrali. Pri príchode si dievčatá hneď vzala pestúnka a producent sa s Beckinsale zavrel v inej izbe. „Hneď, ako sa zavreli dvere, začal na mňa vrieskať - Ty hlúpa sku*vená pi*a! Zničila si mi premiéru! - Netušila som, o čom hovorí a začla som sa triasť. On na to povedal - Ak prestriem červený koberec, tak naň prídeš v tesných šatách, budeš tam triasť zadkom a ceckami a nie, že budeš vyzerať ako sku*vená lesba,” šokovala spomienkami Kate.

Ako ďalej prezradila, rozplakala sa a snažila sa mu vysvetliť, že s ohľadom na situáciu by nebolo vhodné, aby sa obliekla, ako keby išla žúrovať na rozlúčku so slobodou. Jej argumenty slávneho producenta nezaujímali a ďalej na ňu kričal a urážal ju. Kate bola šokovaná a otrasená...

Známa herečka otvorene priznáva, že keď počula, že Weinstein pôjde na 23 rokov za mreže, tak pocítila úľavu. „Dúfam, že to bude výstraha pred podobným typom správania sa nielen v tomto, ale v každom odvetví,” dodala Beckinsale.