Mama slávnej herečky spáchala samovraždu: Opísala moment, keď ju našla... Máva z toho nočné mory!

NEW YORK - Najotrasnejší deň môjho života! Aj takéto slová použila vo svojej výpovedi herečka Ashley Judd (54), ktorá našla odvahu o tom, aby prehovorila o tragédii, ku ktorej v ich rodine nedávno došlo. Jej matka - známa country speváčka Naomi (†76) totiž spáchala samovraždu.

„Trauma z toho, ako som ju našla a držala ju na rukách, kým ešte dýchala, ma máta po nociach,” uvádza Ashley Judd v eseji, ktorú napísala pre The New York Times. Rodina zosnulej speváčky Naomi Judd netají, že umelkyňa si sama siahla na život, keď si priložila zbraň ku hlave.

Ashley uviedla, že to bol najhorší deň jej života. S bolesťou spomína aj na to, ako necitlivo sa zachovali policajti, ktorí ju začali hneď vypočúvať. „Z mojej matky postupne mizol život. Chcela som ju utešiť a poveda jej, že už čoskoro uvidí svojho otca a mladšieho brata, ktorí už odišli na večnosť. Ale nemohla som... Cítila som sa bezmocne a zahnaná do kúta,” zaspomínala si na moment, keď muži zákona ignorovali jej túžbu byť ešte v spojení s jej umierajúcou matkou.

Naomi zomrela v apríli tohto roka, na streľné zranenie, ktoré si sama spôsobila. Vyšetrovanie ukázalo, že bojovala s úzkosťami, depresiami a trpela bipolárnou poruchou.