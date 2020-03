Koronavírus už straší kráľovskú rodinu: Meghan necháva syna v Kanade... Karanténa!?

LONDÝN/VANCOUVER - Strach z koronavírusu, ktorý sa šíri po európskych krajinách i ďalej vo svete, prepadol aj kráľovskú rodinu. Najnovšie má z neho paniku Meghan Markle (38) a práve toto ochorenie má byť jedným z dôvodov, prečo sa s Harrym (35) do Anglicka chystajú sami bez malého Archieho. Chcú ho vraj nechať v karanténe!

Princ Harry už vo Veľkej Británii je a má za sebou rozhovor so svojou babičkou. Chystá sa za ním aj jeho manželka Meghan Markle, no na nešťastie pre kráľovnú, malého Archieho nechávajú v Kanade. To Alžbetu II. poriadne mrzí, keďže svojho pravnuka videla naposledy v novembri. A zdá sa, že tak skoro ho ani neuvidí.

Harryho potomka totiž rodičia nechávajú v opatere Meghaninej priateľky Jessicy Mulroney. Pôvodne malo byť dôvodom, že niekdajšie hviezda Kravaťákov chcela svojho syna chrániť pred mediálnym humbukom. Avšak v posledných dňoch je svet doslova na vetvy z koronavírusu a zrejme sa táto panika usadila aj v mysli Meghan.

Podľa zahraničného portálu express.co.uk, je vraj dôvodom ponechania Archieho za veľkou mlákou práve strach z koronavírusu. V Británii sa totiž počet potvrdených prípadov pomaly blíži k 40, kým v Kanade ich je zatiaľ len 26, a teda ide o menšie riziko pre kráľovského drobca. Podľa Meghan tak predstavuje rodisko jej manžela pre ich potomka omnoho väčšie nebezpečenstvo ako pobyt v krajine javorových listov. To však bude Harryho a Meghan stáť slušné peniaze.

Meghan Markle sa bojí o zdravie svojho syna Archieho. Zdroj: Profimedia

Malého Archieho a jeho opatrovateľku totiž bude strážiť mnohopočetná ochranka a tá nestojí málo. Výdavky sa vyšplhajú približne na 63 000 libier za jeden týždeň a vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa budú musieť plesnúť po vrecku. Táto suma pritom pokrýva už aj výdavky na lekára a špeciálne prostriedky, ktoré vybavili v rámci ochrany chlapčeka pred pandémiou. A kým koronavírus z Anglicka nezmizne, Harry a Meghan sa tam s Archiem neukážu a budú ho držať v karanténe vo Vancouveri. Ibaže by sa stav nakazených otočil. To je však zatiaľ vo hviezdach.