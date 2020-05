Jennifer Lopez má zlomené srdce: Svadba zrušená!

Jennifer Lopez je už vyše roka zasnúbená s bývalým bejzbalovým hráčom Alexom Rodriguezom. Ten pred ňu pokľakol minulý rok v marci. Dvojica si síce svadbu nenaplánovala presne do roka a do dňa, no aj tak sa chcela speváčka vydať tento rok. Podľa medializovaných informácií sa tak malo stať v lete v Taliansku.

Bohužiaľ, ide o krajinu, ktorá patrí k tým, čo boli koronavírusom zasiahnuté najviac. „V tejto chvíli nič neplánujeme. Nikto nevie, ako sa to s koronavírusom vyvinie. Musíme proste počkať a uvidíme,” povedala speváčka, keď sa s ňou spojili moderátori Today Show.

Jeden zo zdrojov po vypuknutí pandémie dokonca tvrdil, že dvojica mala už všetko vybavené a zaplatené. A svadbu určite chcú Jennifer a Alex v Taliansku, lebo má pre nich špeciálny význam. „Trochu mi to zlomilo srdce, pretože sme mali naozaj veľké plány. Ale viete čo? Boh to chcel inak, takže skrátka počkáme a uvidíme. Možno to bude lepšie. Musím veriť, že bude,” vyjadrila sa budúca nevesta. Pôvodný dátum už však podľa všetkého môže považovať za zrušený.