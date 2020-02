Odchod Meghan a Harryho má dohru: Veľké čistky v Buckinghamskom paláci!

Meghan a Harry sa začiatkom roka rozhodli vzdať sa svojich kráľovských povinností aj titulov a z Londýna sa presunuli do Kanady, kde sa momentálne venujú najmä jeden druhému a svojmu synovi Archiemu. Dianie v Buckinghamskom paláci sa napriek ich neprítomnosti nezastavilo.

Najnovšie sa objavili informácie o tom, že by o prácu malo prísť 15 ľudí, ktorí pre Harryho a Meghan pracovali. „Po rozhodnutí stiahnuť sa kancelária v Buckinghamskom paláci už nie je potrebná. Aj keď na detailoch sa ešte stále pracuje a je tu aj snaha presunúť niektorých ľudí na inú pozíciu v rámci kráľovskej domácnosti, žiaľ, dôjde aj k prepúšťaniu,” uviedol zdroj britského denníka Daily Mail. O situácii má údajne vedieť samotná kráľovná Alžbeta II., ale aj princ Charles a princ William.

Prepúšťanie má aktuálne riešiť kráľovná Alžbeta II. Zdroj: SITA/Toby Melville/Pool via AP

Prepúšťaniu by sa podľa všetkého mala vyhnúť tajomníčka dvojice Fiona Mcilwham. Tá pôvodne pracovala na Úrade zahraničných vecí a do služieb Harryho a Meghan bola dosadená len dočasne. Pravdepodobne sa tak vráti naspäť do úradu.

Buckinghamský palác budú musieť opustiť členovia tímu Harryho a Meghan. Zdroj: SITA/AP Photo/Alastair Grant

Pozíciu má neistú aj šéfka komunikácie Sara Latham, ktorá v minulosti pracovala aj pre Ombamovcov či Hilary Clinton. O prácu majú prísť aj Sarina zástupkyňa, členovia tlačového oddelenia, či expert na sociálne médiá. Podľa zdroja spomínaného denníka sú však zamestnanci so situáciou zmierení.

S odchod Harryho a Meghan je už ich oficiálna kancelária v Buckinghamskom paláci nepotrebná. Zdroj: SITA

„Vojvoda a vojvodkyňa majú malý tím, iba približne 15 ľudí. Tím je im veľmi oddaný a rozumie a rešpektuje rozhodnutie, ktoré urobili. Sú si všetci veľmi blízki a vzájomne sa podporujú. Momentálne sa sústredia na to, aby pomohli ich veličenstvám s ich budúcnosťou a pracujú na niekoľkých posledných stretnutiach,” uvádzajú oficiálne zdroje.

Princ Harry a Meghan Markle by sa kráľovských titulov mali vzdať v marci. Zdroj: SITA

Odhaduje sa však, že k rozviazaniu pracovných pomerov by malo dôjsť ešte pred tým, ako budú Meghan a Harry oficiálne zbavení kráľovských titulov. Malo by sa tak stať už v druhej polovici marca.