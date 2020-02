BRATISLAVA - Kara Del Toro sa narodila 18. augusta 1993 v Texase, kde bývala so svojou rodinou. Neskôr sa však kvôli kariére modelky presťahovala do Los Angeles. Pracovala pre prestížnu agentúru Elite Models Managmentu, vďaka čomu mohla spolupracovať aj so svetoznámymi značkami ako je napríklad GUESS.