Česká bývalka slávneho Buffona je tehotná: Tretie dieťa po štyridsiatke!

TURÍN - Česká misska a modelka Alena Šeredová bola roky partnerkou Gigiho Buffona, s ktorým má dvoch synov. Po tom, čo sa vzali, ale ich vzťah pomerne rýchlo stroskotal. Aktuálne brunetka prezradila, že je tehotná so svojím súčasným partnerom.

Alena Šeredová sa na Miss World 1998 umiestnila na štvrtom mieste. Krátko nato začala pôsobiť v Taliansku, kde sa nakoniec uchytila ako modelka aj moderátorka. Spoznala sa tam s futbalovým brankárom Gianluigim Buffonom, s ktorým má dvoch synov – Louis Thomas sa narodil v decembri 2007 a David Lee v novembri 2009.

Až rok po narodení druhého syna a celkovo šiestich spoločných rokoch sa futbalista rozhodol požiadať svoju lásku o ruku. Vraj nechcel nič uponáhľať, lebo ženiť sa mienil len raz v živote.

Zdroj: isifa

V roku 2014 sa ale Alena s Gigim rozišla pre jeho neveru. Dnes má po svojom boku priateľa Alessandra. A práve s ním čaká svoje tretie dieťa. Oznámila to v stredu na svojom Instagrame. „V júni k nám priletí bocian. Alebo to bude vrana? Kto vie. Už teraz je to ale naša láska a veľmi sa tešíme,” napísala Šeredová, ktorá v marci oslávi 42 rokov.