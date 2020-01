Weinstein bol sexuálny predátor, skonštatoval súd: Hrozí mu až doživotie!

Harvey Weinstein

Zdroj: SITA/AP Photo/Mary Altaffer

NEW YORK - Harvey Weinstein bol "ostrieľaný" sexuálny predátor, ktorý si ako korisť vyberal zraniteľné nádejné herečky. Konštatovala to v stredu prokuratúra na súde v New Yorku počas procesu s týmto americkým filmovým producentom.