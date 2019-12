Hilary Duff sa druhýkrát vydala: Skromná svadba u nej doma... FOTO mladomanželov!

"Svadba bola u nej doma. Bola malá a skromná. Len rodina a blízki priatelia," opísal sobáš nemenovaný zdroj magazínu People. Tridsaťdvaročná umelkyňa aj jej rovnako starý manžel sa so sobášom pochválili na službe Instagram. Obaja na nej zverejnili fotografiu, na ktorej pózujú v svadobnom oblečení pri aute s nápisom "mladomanželia".

Duff a Koma tvoria pár od roku 2017. Zasnúbili sa pred siedmimi mesiacmi. Dvojica má spolu dcéru Banks Violet Bair, ktorá sa narodila vlani v októbri. Duff má aj sedemročného syna Lucu Cruza, ktorého otcom je jej bývalý manžel Mike Comrie.

Hilary Erhard Duff je známa zo seriálu Lizzie McGuire (2001 - 2004) či snímok ako Dvanásť do tucta (2003), Popoluškin príbeh (2004), Nikdy to nevzdávaj (2004), Dokonalý chlap / Pán Božský (2005) alebo Miliónové kočky (2006). V súčasnosti účinkuje v seriáli Younger (2015). Na konte má päť štúdiových albumov - Santa Claus Lane (2002), Metamorphosis (2003), Hilary Duff (2004), Dignity (2007) a Breathe In. Breathe Out. (2015). Všetky s výnimkou prvého sa dostali do prvej päťky amerického rebríčka Billboard 200.