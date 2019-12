Známy herec sa vyzliekol a... Preboha! On si spálil análny otvor

Na topkách sme vás pred pár dňami informovali o istej Meagan, ktorá srší energiou vďaka tomu, že denne vystavuje svoj holý zadok slnečným lúčom. „Ide o starodávnu taoistickú praktiku, ktorá pochádza z Ďalekého východu. V taoizme sa perineum alebo Hui Yin nazýva aj bránou života a smrti. Je to teda vstupná brána, cez ktorú energia vchádza aj vychádza," vysvetlila vo svojom instagramovom príspevku blondínka. Vďaka rituálu sa jej vraj zlepšil spánok, dokáže lepšie chápať sexuálnu energiu a získala kontrolu nad svojou životnou silou.

Vyzerá to tak, že na čudesnú praktiku sa dal zlákať aj známy herec Josh Brolin. „Vyskúšal som opaľovanie análneho otvoru, o ktorom je teraz dosť počuť. A moje odporúčanie je - NEROBTE to tak dlho, ako som to spravil ja. Mám to spálené a namiesto nákupov s rodinou si to musim chladiť, natieram si to aloe a krémami na popáleniny, pretože to veľmi bolí. Neviem, kto túto hlúposť vymyslel, ale choďte do čerta. Vážne,” šokoval na instagrame herec, ktorý pridal aj pár vulgarizmov a záber slniacej sa Meagan.

Medzi fanúšikmi vyvolal herec celkom búrlivú diskusiu. Vlastnou fotkou sa našťastie, aj napriek naliehaniu niektorých z nich, nepochválil.