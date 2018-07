Známy herec sa očúral: Och, Josh, toto si na net fakt dávať nemusel!

Josh Brolin má dospelého syna a dcérku, ku ktorým čochvíľa pribudne tretie dieťa. To mu porodí aktuálna manželka Kathryn. Známy herec sa ňou nedávno pýšil v spoločnosti a pred pár dňami zverejnil aj video, na ktorom tancuje oblečená len v úsporných bikinách.

Poriadny rozruch však vyvolal aj momentkou, na ktorej pózuje on sám, do pol pása vyzlečený a v mokrých šortkách. Fanúšikom pri tom oznamuje, že sa očúral. „Jedným z úžasných darov prírody je to, že keď dovršíte 50 rokov, náhle biologické zmeny majú vplyv aj na vašu sprchovaciu hlavicu. To, čo zvyklo byť intenzívnym prúdom záhradnej hadice sa zmenilo na viacsmerový postrekovač , ” pripísal k momentke herec.

Reakcie fanúšikov a verejnosti sú rôzne. Niektorí sú zhrození z toho, že sa o takú informáciu delí s celým svetom. Iným je sympatické, že takto vlastne podporil mnohých svojich rovesníkov a zároveň dal najavo, že aj on je len človek z mäsa a kostí.