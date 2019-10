Jennifer Aniston rozvášnila fanúšikov: Bozk so ženou... Ty máš také jemné pery!

BEVERLY HILLS - Bozkávala sa už so ženou alebo nie? Jennifer Aniston (50) vyzerala pri tejto otázke neistá... Teraz už ale každý vie, kedy sa naposledy bozkávala so ženou. Stalo sa to priamo pred kamerami s moderátorkou Ellen DeGeneres (61) a ženy si následne vymenili komplimenty...

Jennifer Aniston bola v šou Ellen DeGeneres, kde prišla reč na ich spoločného kamaráta Howarda Sterna. Ten bol hosťom nedávno a s moderátorkou si vymenili bozk. To mnohých prekvapilo, keďže Ellen žije s herečkou Portiou de Rossi, známou napríklad zo seriálu o právničke Ally McBealovej.

Zdroj: ellentube.com

Rovnaký postoj mala aj Jen. „Povedz mi, aké to bolo? Užila si si to? Bola si z toho nervózna? Vžila si sa do toho, alebo to bolo len také... ” vyzvedala. A následne sa spýtala, kedy predtým Ellen naposledy pobozkala muža.

„Prečo je každý taký šokovaný? Ja bozkávam chlapov. Bozkávam takto chlapov. Nebozkávam sa s nimi vášnivo, ale bozkávam chlapov na pery,” vyhlásila moderátorka. A herečke otázku oplatila tým, že sa spýtala, kedy zas ona naposledy pobozkala ženu. „Ja nie... Nie... Ja nebozkávam dievčatá na pery. No, vlastne...” trošku habkala Jennifer. Vtom sa k nej Ellen začala nakláňať. A v publiku to doslova vrelo.

Zdroj: ellentube.com

Zdroj: ellentube.com

Ellen potom poznamenala, že presne na toto všetci čakali a Jen jej zas zložila kompliment, že má veľmi jemné pery. „Veď ty tiež. Preto som urobila, čo som urobila. Žiadne strnisko, jemné pery,” zhodnotila moderátorka.