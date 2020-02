Rozvod Pamely Anderson: Za pár dní lásky vysolil 200 tisíc a... Totálny hlupák!

Namiesto veľkého príbehu lásky poriadne fiasko! Pamela Anderson prekonala minulý rok pomerne bolestivý rozchod s futbalistom menom Adil Rami, kvôli ktorému sa dokonca presťahovala do Francúzska. Mladší športovec bol slávnej sexici neverný a ona sa po tomto zistení zrútila.

Keď sa v januári objavili v médiách správy, že sa Pamela vydala za hollywoodskeho producenta Jona Petersa, verejnosť bola šokovaná. Avšak zdalo sa, že po boku chlapa, ktorý ju roky obdivoval, zbožňoval a pristupoval k nej ako k princeznej, bude konečne šťastná...

Svadba, ktorá sa konala 20. januára bola prekvapením. Oveľa väčším však bolo oficiálne vyhlásenie z 1. februára, kedy priznali, že sa rozišli. Zdroj z blondínkinho okolia pre médiá uviedol, že Pamela už deň a pol po svadbe svoje rozhodnutie oľutovala. „Bezhlavo sa do toho vrhla, pretože jej srdce bolo po nedávnej duchovnej očiste v Indii príliš otvorené,” uviedol a dodal, že sexbombe vadilo aj to, že ju jej manžel prehnane kontroluje.

Tieto slová hollywoodskeho producenta poriadne nahnevali. Magazín Page Six preto kontaktoval mailom a otvorene komentoval svoje 12-dňové manželstvo so slávnou sexbombou. „Všetko, čo vám povedali, je klamstvo. Vrátane toho, že som ju ja požiadal o ruku,” poznamenal Jon Peters s tým, že práve ona navrhla svadbu prostrednícvtom smsky. „Keď mi poslala správu, že sa chce vydávať, bolo to pre mňa ako splnený sen. Hoci som bol zasnúbený s inou ženou, ktorá sa ku mne sťahovala, všetko som to kvôli Pam nechal,” dodal.

Jon tvrdí, že práve on prišiel s tým, aby sa ich cesty rozišli. Priložil aj kópiu správ, v ktorých to Pamele oznámil. „Drahá Pammy, uplynulé dni boli nádhernou a úžasnou oslavou lásky. Ale celá táto manželská záležitosť, právnici a dlhy... Vyľakalo ma to. Priviedlo ma to k tomu, že som si uvedomil, že vo svojich 74 rokoch potrebujem pokojný jednoduchý život a nie medzinárodnú milostnú aféru,” písalo sa v správach, ktoré producent poslal svojej veľkej láske.

Peters komentoval aj poznámku o tom, že Anderson prehnane kontroloval. „Privítal som ju vo svojom živote s otvorenou náručou a láskou. Ak má pri kontrole na mysli to, že som zaplatil jej dlhy a financoval kompletnú výmenu jej šatníka... Mala dlhy zhruba 200 tisíc dolárov, ktoré som zaplatil. A toto je zrejme jej vďaka. Niet väčšieho blázna, ako starý blázon,” uzavrel sebakrticky.

„Tieto tvrdenia sú nielenže nepravdivé, ale aj smiešne. Hoci sa pán Peters usiluje v pani Anderson vyvolať nejakú reakciu, ona k tomu nemá čo povedať a praje mu veľa šťastia,” uviedol na margo toho herečkin hovorca.