Do domu Taylor Swift sa vlámal neznámy muž: Pred vstupom si vyzul topánky!

WESTERLY - Americká speváčka Taylor Swift sa nevie zbaviť fanatických fanúšikov, ktorým sa pravidelne darí preniknúť do jej domu. Najnovší takýto prípad sa podľa polície odohral minulý piatok, keď do speváčkinho domu na Rhode Islande prenikol dvadsaťšesťročný Richard Joseph McEwan. Speváčka v tom čase nebola doma. Páchateľ si podľa polície pred vstupom do jej domu vyzul topánky a policajtom následne vysvetlil, že to spravil preto, lebo tak sa to patrí. Vyšetrovatelia ho obvinili z vlámania sa a z nezákonného vstupu na cudzí pozemok.

Rekordmanom v počte vlámaní sa do príbytku Taylor Swift je 22-ročný Roger Alvarado, ktorému sa podarilo do speváčkinho druhého domu v New Yorku preniknúť už trikrát. Odsedel si za to už pol roka vo väzení, napriek tomu to však neskôr urobil opäť.

Prvýkrát do jej domu vnikol vo februári 2017, keď rozbil vchodové dvere lopatou. Pri ďalšom vniknutí do jej domu, ktoré nasledovalo v apríli 2017, sa Alvarado v speváčkinom dome osprchoval a potom zaspal v jej posteli. V septembri 2018, krátko po tom, čo sa vrátil z väzenia, vyliezol po rebríku na terasu na prvom poschodí domu a rozbil sklenenú výplň dverí, cez ktoré sa opäť dostal dovnútra.

Taylor Swift sa aj minulý týždeň v relácii televízie CBS Sunday Morning posťažovala, že má stále väčší strach, aby sa u nej doma neobjavil ďalší "stalker". "Odkedy sú moje adresy na internete, snažím sa nehovoriť, kde sa práve nachádzam, pretože sa tam môžu ukázať ľudia, chlapíci, ktorí si myslia, že sme zosobášení. Už sa v mojich domoch objavili aj stalkeri, ktorí boli ozbrojení," povedala.

Taylor Alison Swift vydala debutový, eponymný album v roku 2006. Nadviazala naň štúdiovkami Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017) a 23. augusta tohto roku jej vyšla albumová novinka Lover. K jej najväčším hitom patria skladby ako Shake It Off, Blank Space, I Know You Were Trouble či Bad Blood.

Speváčka má na konte napríklad desať cien Grammy, 23 Billboard Music Awards či 19 American Music Awards vrátane Dick Clark Award for Excellence. V roku 2009 sa objavila v seriáli Kriminálka Las Vegas (2000 - 2015), zahrala si aj vo filmoch Valentín (2010) a Darca (2014).