Slávna kráska má doma svoj klon: Milla, veď to si celá ty!

Milla Jovovich

PARÍŽ - Aká matka, taká Ever! V šoubiznise je viacero hviezdnych krások, ktoré sa pýšia rovnako peknými a talentovanými dcérmi. Zaradiť k nim smelo možno už aj Millu Jovovich (43). Jej 11-ročná princzená Ever Anderson má za sebou pózovanie pre známy magazín a na fotkách jej to ozaj pristane. Pozrite sa!