Milla Jovovich (43) je tehotná: Chvíle hrôzy... Pred dvomi rokmi prekonala potrat

Milla Jovovich bude mať tretie dieťa. Na začiatku tehotenstva však nezažívala len pocity radosti. „Po tom, ako som sa pred 13 týždňami dozvedela, že som tehotná, mala som pocity zmiešané z úplnej radosti a tiež úzkosti,” prezradila herečka.

Dôvodom je potrat, ktorý prekonala pred dvomi rokmi. O neúspešnom tehotenstve sa rozhovorila tento rok v máji, keď sa riešil návrh zákona o potrate ako trestnom čine po šiestom týždni tehotenstva. „Ja sama som prekonala pred dvomi rokmi núdzové prerušenie tehotenstva. Bola som v polovici piateho mesiaca a nakrúcala som vo východnej Európe. Začala som predčasne rodiť a povedali mi, že to musím podstúpiť v bdelom stave. Bol to jeden z najhorších zážitkov, akými som kedy prešla. Stále mám nočné mory. Bola som sama a bezmocná,” povedala v máji Milla.

Niet sa teda čo čudovať, že mala pri ďalšom tehotenstve spočiatku veľké obavy. „A to pre môj vek a neúspešné predchádzajúce tehotenstvo. Nechcela som sa príliš skoro naviazať na toto potenciálne bábätko. Vôbec to nebola zábava a posledné mesiace sme spolu s rodinou boli ako na ihlách a čakali sme na výsledky rôznych testov a väčšinu času sme trávili u rôznych lekárov. Vďaka Bohu, sme na tom dobre a budeme mať ďalšie dievčatko,” napísala k tehotenskej fotke na Instagrame dvojnásobná mamička, ktorá má jedenásťročnú dcéru Ever a štvorročnú Dashiel. Ich otcom je herečkin manžel Paul W. S. Anderson, za ktorého sa vydala v roku 2009.