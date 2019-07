Nový singel od známeho reppera Commona je na svete: Prezradil detaily o albume

Nový album by sa mal dostať na trh 30. augusta. „Tento album je inšpirovaný knihou Let Love Have The Last Word, ktorá ma priviedla k písaniu o veciach, o ktorých som nikdy predtým nepísal. Prinútila ma ísť hlbšie, a keďže som sa v knihe otvoril o mnohých veciach, bol som pripravený ísť na surové, osobné a spirituálne miesta aj v hudbe,“ prezradil 47-ročný rodák z Chicaga.

Common, vlastným menom Lonnie Rashid Lynn Jr., debutoval v roku 1992 albumom Can I Borrow A Dollar?, po ktorom nasledovali Resurrection (1994), One Day It'll All Make Sense (1997), Like Water For Chocolate (2000), Electric Circus (2002), Be (2005), Finding Forever (2007), Universal Mind Control (2008), The Dreamer/The Believer (2011), Nobody's Smiling (2014) a Black America Again (2016). Ako herec sa predstavil napríklad v snímkach Zabiť eso (2006), Americký gangster (2007), Králi ulice (2008), Terminator Salvation (2009), LUV (2012), Podfukári (2013), Vincentov svet (2015), Jednotka samovrahov (2016), John Wick 2 (2017), Príbeh (2018) alebo Hunter Killer: Neviditeľný zabijak (2018).

Vydal tiež autobiografickú knihu One Day It'll All Make Sense. V roku 2015 získal spolu s Johnom Legendom Zlatý glóbus i Oscara za pieseň Glory z filmu Selma. V roku 2018 ho spolu s Diane Warren nominovali na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied opäť za pieseň Stand Up for Something z filmu Marshall.

Track list albumu Let Love:

1. Good Morning Love feat. Samora Pinderhughes

2. HER Love feat. Daniel Caesar w/special guest Dwele

3. Dwele’s Interlude

4. Hercules feat. Swizz Beatz

5. Fifth Story feat. Leikeli47

6. Forever Your Love feat. BJ The Chicago Kid

7. Leaders (Crib Love) feat. A-Trak

8. Memories of Home feat. BJ The Chicago Kid and Samora Pinderhughes

9. Show Me That You Love feat. Jill Scott and Samora Pinderhughes

10. My Fancy Free Future Love

11. God Is Love feat. Leon Bridges and Jonathan McReynolds