Úprimná spoveď hviezdy Black Eyed Peas: Vďaka tomuto predišiel depresiám!

"Hudba mi pomohla. Keď som mal naozaj zlé obdobie, bola mojím liekom. Boli to pre mňa náročné časy. Ocitol som sa na naozaj temnom mieste. Nechcem o tom ani rozprávať, pretože budem zase panikáriť," povedal člen skupiny The Black Eyed Peas.

Will.i.am, vlastným menom William James Adams Jr., sa preslávil pôsobením v spomínanej formácii The Black Eyed Peas, s ktorou vydal zatiaľ sedem albumov. Preraziť sa im podarilo v roku 2003 hitom Where Is The Love? z tretieho albumu Elephunk (2003). Medzi ich ďalšie hity patria skladby ako Shut Up, My Humps, Hey Mama, Don't Lie, Don't Phunk With My Heart, Pump It, I Gotta Feeling, The Time (Dirty Bit), Boom Boom Pow, Meet Me Halfway či Just Can't Get Enough. Ako sólový interpret debutoval Will.i.am v roku 2001 albumom Lost Change, po ktorom nasledovali nahrávky Must B 21 (2003), Songs About Girls (2007) a #willpower (2013).