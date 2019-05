Promi dcéra žiarila v mini: Smola, chlapi, už je vydatá!

Zoe Kravitz

Zdroj: profimedia.sk

NEW YORK - Tej to ale svedčalo! V stredu večer sa konala slávnostná premiéra ďalšej série seriálu Big Little Lies, ktorý sa teší celkom slušnej popularite. Na slávnostnom koberci sa objavila aj herečka Zoe Kravitz (30), ktorá sa predviedla v žiarivých minišatách. Tie zvýraznili jej sexepíl. Avšak muži si pri pohľade na ňu museli nechať zájsť chuť. Dcéra speváka Lennyho Kravitza (55) sa totiž nedávno v tajnosti vydala.