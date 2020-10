Kravitzova dcéra podprsenku nepotrebuje: Nakupovala s bradavkami v pozore!

Zoe Kravit už neraz dokázala, že je nielen dcérou slávnych rodičov - speváka Lennyho Kravitza a herečky Lisy Bonet. Verejnosť ju pozná ako talentovanú herečku, na konte má modelingové skúsenosti a neraz sa už predviedla aj ako speváčka.

Brunetka je atraktívna a šarmantná žena so svojským imidžom. Jeho súčasťou sú na krátko ostrihané vlasy a outfity, pri ktorých volí najmä pohodlie. V maximálne uvoľnenej kreácii sa predviedla aj pred pár dňami, keď sa vybrala na nákupy. Zoe si obula pohodlné topánky a voľné nohavice doplnila tielkom, pod ktoré si nedala podprsenku.

Zdroj: profimedia.sk

Herečkin a speváčkin otec Lenny v najnovšom rozhovore pre People povedal, že s dcérou majú veľmi blízky vzťah. „Môžeme sa spolu rozprávať o čomkoľvek. Som veľmi rád, že náš vzťah je takýto,” uviedol Kravitz. „V škole nehovorila, kto sú jej rodičia. Radšej chcela, aby som ju vyzdvihol o ulicu nižšie. Niektoré deti by to využili, ale to nie je štýl,” dodal slávny umelec. Ten je spoločne so svojou exmanželkou i celou rodinou nadšený z toho, aká úžasná žena z jeho dcéry vyrástla.