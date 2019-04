Neuveriteľné sa stáva skutočnosťou: Legendárna ABBA vydá po 37 rokoch novú pieseň!

Priznal zároveň, že sa to odsúva už príliš dlho. Skupina predtým informovala, že sa opätovne spojila s cieľom vytvoriť virtuálne turné s avatarmi. Jedna z dvoch nových piesní má názov I Still Have Faith in You.

Skupina ABBA vznikla v roku 1972 a tvoria ju Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson a Anni-Frid Lyngstad. Na konte majú albumy ako Waterloo (1974), ABBA (1975), Super Trouper (1980) či The Visitors (1981) a hity ako Mamma Mia, SOS, Honey, Honey, Dancing Queen, Money, Money, Money, Knowing Me, Knowing You, Thank You For The Music, The Winner Takes It All či Super Trouper. Formácia predala viac ako 380 miliónov kópií albumov a singlov a v roku 2010 ju uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Skupina síce nikdy oficiálne neoznámila svoj rozpad, no nahrávať prestala v roku 1982 a všetci štyria členovia skupiny sa následne začali venovať sólovým kariéram.