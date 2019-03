Minister rozkoše Dan Nekonečný (†52) tajil vážnu chorobu: Namiesto liečby kopec alkoholu!

Rozdával okolo seba smiech a zábavu, avšak len úzky okruh ľudí vedel, že Dan Nekonečný trpí vážnou chorobou. Jeho bývalá partnerka Zuzana Kardová, s ktorou spolu žili 19 rokov, pre blesk.cz prezradila, že trpel epileptickými záchvatmi. „Bohužiaľ sa neliečil liekmi, ktoré mal od lekárov predpísané. Myslím si, že za jeho smrťou bude kopec alkoholu,” uviedla Kardová.

„Dan vždy hovoril, že to spolu doklepeme do smrti. Nedoklepali sme. Musela som od neho pred piatimi rokmi odísť. On žil naplno a nič nerešpektoval. Už som to nezvládala. Asi by som sa zbláznila,” uviedla bývalá láska živelného speváka. Za Danom smúti aj jej 29-ročná dcéra z predchádzajúceho vzťahu - Tereza, ktorú mal rád ako vlastnú.

Oficiálna príčina spevákovej smrti nie je známa. Isté ale je, že za ním smútia mnohí kolegovia zo šoubiznisu.

„Z Dana vždy pršalo zlato. Keď bol u nás na návšteve, tak sme museli dva týždne z nášho kocúra vyčesávať zlatý prach. Dan bol jediný človek, ktorý ma donútil, aby som sa ja - pohybové drevo - na pódiu hýbala. Som z jeho odchodu v šoku a je mi to veľmi ľúto,” povedala pre blesk.cz Eva Pilarová.

„Mr. Samba King aka Dan Nekonečný prijal trvalé angažmá na nebeskom karnevale. Dan, budeš nám chýbať. Tvoje zdravé šialenstvo, pyroefekty, ktorými si privádzal do šialenstva televízne štáby, tvoje "nekonečné" sms, ktorých som plný telefón. Nechával som si ich dlho uložené, pretože v nich bolo slnko. A to zdá sa, dnes pre nás zapadlo. Snáď ti je lepšie. Nám je a bude smutno,” reagoval producent Radan Dolejší.

„Hovorieval mi - Každý deň si hovorím, že mám sviatok, hoci v kalendári nie je moje meno. Poviem si, tento deň vyhlasujem za sviatok, pretože neviem, či možno nebude môj posledný. Každý deň života je hodný toho, aby som ho oslávil a aby som ho prežil naplno,” zaspomínal si jazzman Láďa Kerndl.