Karla Lagerfelda (†85) zabila rakovina: Fíha! Čítajte, čo spravia s jeho telom

Karla Lagerfelda netreba nikomu predstavovať. Vo svete módy je jeho meno pojmom. Za zmienku ale stoja aj mnohé jeho kontroverzné výroky („Neznášam škaredých ľudí. Sú depresívni,”) či imidž, ktorému bol dlhé roky verný - naškrobený golier, biele vlasy, veľké čierne okuliare a kožené rukavice.

Uznávaný dizajnér ešte počas života vyhlasoval, že nechce mať žiaden pohreb. „To radšej zomriem!” hovorieval s humorom sebe vlastným. A hovorkyňa značky Chanel potvrdila, že všetky jeho želania budú splnené.

Lagerfeldovo telo bude spopolnené. Jeho popol bude zmiešaný a rozptýlený spolu s popolom jeho matky a jeho veľkej lásky - modela menom Jacques De Bascher. Ten zomrel v roku 1989 ako 38-ročný na AIDS.

Jacques De Bascher a Karl Lagerfeld. Zdroj: profimedia.sk

De Bascherovým milencom bol aj Lagerfeldov veľký konkurent Yves Saint Laurent. Zaujímavé je, že Karl so Jacquesom údajne nikdy nemal sex. V roku 2010 v rozhovore prezradil pomerne pikantné informacie. „Preferujem špičkové escorty. Nerád spím s ľuďmi, ktorých ozaj milujem. Nechcem to, pretože sex vyprchá, ale náklonnosť môže trvať večne,” šokoval návrhár.

Zarážajúce bolo i to, že Carl tvrdil, že ak by to bolo možné a legálne, tak by sa zosobášil so svojou milovanou mačkou Choupette.

Diskutovanou témou je, kto zdedí rozprávkové dedičstvo. Lagerfeld potomkov nemá. „Nikdy som nechcel mať deti. Ak by dieťa nebolo rovnako dobré ako ja, nemiloval by som ho. A ak by bol lepšie, tiež by som ho nemiloval,” tvrdil Karl. Dedičov by malo byť viacero, podľa medializovaných informácií by mal dediť napríklad aj Lagrfeldov krstný syn - 11-ročný Hudson Kroenig, či milovaná mačka Choupette.