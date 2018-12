Hviezdy slávneho seriálu po rokoch spolu: Ľudia neverili vlastným očiam!

Brandon, Brenda, David, Donna, Kelly, Dylan, Andrea, Steve. To sú mená hlavných protagonistov seriálu Beverly Hills 90210, ktorý sa tešil obrovskej popularite aj v našich končinách. Od poslednej klapky ubehlo už dlhých 18 rokov, no herci, ktorí ústredné postavy stvárnili neupadli do zabudnutia. V médiách sa o nich pomerne pravidelne hovorí.

A všetko nasvedčuje tomu, že priaznivci spomínaného seriálu si prídu na svoje. Paparazzom sa totiž podarilo zvečniť niektorých z nich na spoločnej káve s producentami Mikeom Chesslerom a Chrisom Alberghinim. K návratu seriálu, či nakrúcaniu akéhosi pokračovania sa však doposiaľ nikto oficiálne nevyjadril.

Z niekdajších tínedžerov sú dnes zrelí štyridsiatnici. Aj napriek tomu ale Tori Spelling, Jennie Garth, Ian Ziering a Brian Austin Green vyzerali celkom dobre. Na stretnutí ešte chýbali Jason Priestley, Shannen Doherty, Luke Perry a Gabrielle Carteris.

Herci zo slávneho seriálu sa objavili spolu v uliciach. Ľudia sa za nim vraj celkom otáčali. Zdroj: profimedia.sk