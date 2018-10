Známy americký herec priznáva: Bez tohto si svoj život neviem predstaviť

"Bol som s ním dnes celé ráno, len sme sedeli a počúvali hudbu. Otcovstvo pre mňa znamená všetko. Vďaka nemu viem, že žijem. Neviem, čo by som robil, ak by som nemal manželku a dieťa," povedal herec v televíznej šou Live with Kelly and Ryan a dodal, že by chceli pre syna aj súrodenca. Dvojica sa zosobášila tento rok vo februári.

John Stamos je známy najmä zo sitkomu Plný dom (1987 - 1995). Okrem toho sa predstavil aj v seriáloch Dreams (1984), You Again? (1986 - 1987), Zlodeji (2001 - 2002), Jake in Progress (2005 - 2006) alebo Druhá šanca (2011 - 2013), kde hral v roku 2013. V období 2005 - 2009 účinkoval v televíznom hite Pohotovosť (1994 - 2009). Predstavil sa tiež v komediálnom seriáli Grandfathered (2015 - 2016), filmovej komédii Moja tučná grécka svadba 2 (2016) a pokračovaní Plného domu s názvom Fuller House (2016), na ktorom spolupracoval aj ako producent. Okrem herectva sa venuje aj hudbe. V minulosti pravidelne vystupoval s kapelou The Beach Boys.