Úprimná SPOVEĎ slávneho herca: V detstve ho SEXUÁLNE obťažovala OPATROVATEĽKA!

John Stamos (Zdroj: Foto: SITA/Photo by Chris Pizzello/Invision/AP)

LOS ANGELES - Fanúšikovia amerického herca Johna Stamosa (60) netrpezlivo čakajú na memoáre s názvom If You Would Have Told Me, ktoré mapujú život tohto slávneho umelca. V knihe, ktorá vychádza už o pár dní, otvorene prehovorí aj o svojich hrozných zážitkoch z detstva, počas ktorého ho sexuálne obťažovala jeho opatrovateľka.

John Stamos sa počas svojej hereckej kariéry objavil vo viacerých seriáloch, ako napríklad Pohotovosť, Plný dom či Glee. Svoj zaujímavý život sa pre fanúšikov rozhodol zhrnúť vo svojej knihe If You Would Have Told Me, ktorá vychádza 24. októbra.

Niektoré detaily tohto diela prezradil už v predstihu. Z toho, čím si prešiel v detstve, sa však mnohým ľuďom zdvihne žalúdok. Podľa vlastných slov ho totiž ako chlapca sexuálne obťažovala jeho opatrovateľka, o čom prehovoril aj pre magazín People.

„To, že tieto veci boli nevhodné, som si uvedomil až vtedy, keď som začal písať túto knihu. Vždy som to mal vzadu v hlave, ale pamätal som si to len trocha. Vždy to tam bolo, ale nakoniec som to vytesnil tak, ako to robia všetci. Vtedy som o tom nikomu nepovedal, pretože som si myslel, že by to bolo zbabelé," povedal umelec.

Stamos ďalej dodal, že počas písania knihy sa úplne zmenil jeho cieľ. „Na začiatku som si povedal, že napíšem hrdinský príbeh. Počas písania som si však povedal, že radšej napíšem ľudský príbeh. Hrdinské príbehy sú sra*ky. Pokiaľ by som nebol úplne otvorený, tak by som to celé robil zbytočne. Bolo to však veľmi ťažké," uzavrel herec.

