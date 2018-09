Ďalšia rana pre hudobný svet: Po zdravotných ťažkostiach umrel jeden z najlepších gitaristov

Otis Rush sa narodil 29. apríla 1934 vo Philadelphii v Mississippi. Na gitare sa začal učiť hrať ako osemročný. Na hudobnej scéne sa pohyboval od 50. rokov a prvý singel I Can’t Quit You Baby vydal v roku 1956. Coververziu piesne zaradili na svoj debutový eponymný album z roku 1969 aj legendárni Led Zeppelin. Následne ponúkol single ako My Love Will Never Die, Double Trouble či All Your Love (I Miss Loving), ktoré neskôr hrávali aj Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan alebo John Mayall.

Svoj posledný radový album Any Place I’m Goin’ vydal v roku 1998 a získal zaň prestížnu Grammy za Najlepší tradičný bluesový album. Hudbe a nahrávaniu sa však venoval aj naďalej, až pokým jeho kariéru nezastavili zdravotné problémy. Americký magazín Rolling Stone ho v roku 2015 zaradil v zozname 100 najlepších gitaristov sveta na 53. miesto.