Victoria Beckham je vďačná za svoju minulosť: Neľutujem svoje rozhodnutia, tvrdí

BRATISLAVA - Anglická speváčka a módna návrhárka Victoria Beckham neľutuje svoje rozhodnutia. Interpretka, ktorá sa preslávila v skupine Spice Girls, to prezradila v rozhovore pre magazín Grazia.

„Nikdy sa nepozerám späť a za nič sa nehanbím. Je to cesta a to všetko ma priviedlo až sem. Myslím si, že je to o tom, aby ste veci brali s ľahkosťou a musíte byť k sebe úprimní a byť v pohode,“ uviedla 44-ročná podnikateľka.

Victoria Beckham sa preslávila vďaka spomínanej dievčenskej skupine Spice Girls, s ktorou vydala albumy Spice (1996), Spiceworld (1997) a Forever (2000). V roku 2001 ponúkla zatiaľ jediný sólový eponymný album, ktorý sa dostal v UK Charte na desiate miesto. V septembri 2008 uviedla na trh vlastnú módnu značku a v roku 2011 získala na udeľovaní British Fashion Awards cenu pre dizajnérsku značku roka. Je tiež autorkou dvoch kníh. Od roku 1999 je manželkou bývalého futbalistu Davida Beckhama, s ktorým má štyri deti.