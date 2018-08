Expresný rozchod v šoubiznise: V utorok vzťah potvrdila, v stredu už bola sama

"Som nezadaná," napísala 28-ročná interpretka v stredu v noci na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Tam tiež neskôr napísala "dospela som k záveru, že budem navždy sama. Som s tým úplne v pohode". Rozchod na sociálnych sieťach potvrdil aj Hopkins.

Rodáčka zo Sydney vzťah so športovcom, o ktorom verejnosť špekulovala už približne týždeň, potvrdila v utorok počas rozhovoru v rozhlasovej stanici Y 100 Miami. Tam sa jej spýtali, či má radšej futbalový tím Miami Dolphins alebo spomínaný Houston Texans. Keď odpovedala, že tím z Texasu, dostala otázku, či vie, prečo sa jej na to spýtali. Ona so smiechom odvetila, že áno a následne dodala: "Áno, sme vo vzťahu."

Iggy Azalea, vlastným menom Amethyst Amelia Kelly, sa ako šestnásťročná presťahovala zo Sydney do USA, kde sa chcela presadiť v hudobnom priemysle. Po prvý raz na seba upozornila virálnymi videoklipmi, ktoré zverejnila prostredníctvom YouTube. Následne v roku 2012 vydala EP nahrávku Glory. V rovnakom roku sa začala venovať aj modelingu, pričom bola napríklad tvárou značky Levi's. Debutový album The New Classic vydala v apríli 2014 a v novembri toho istého roka ponúkla aj jeho reedíciu s názvom Reclassified. Ako herečka sa predstavila v akčnej snímke Rýchlo a zbesilo 7 (2015).