Šokujúce správy zo šoubiznisu: Známa speváčka (25) sa predávkovala!

Portál tmz.com prišiel pred pár hodinami s informáciami, že Demi Lovato sa predávkovala heroínom. Záchranári ju previezli z jej domu do neznámeho zdravotníckeho zariadenia. Bližšie informácie zatiaľ nie sú známe.

V nedeľu večer však Demi vystúpila na istom podujatí. Spievala aj skladbu s názvom Sober, v ktorej opisuje svoj boj so závislosťou. Speváčka v minulosti otvorene hovorila o svojich problémoch s chľastom a drogami.

Na youtube je dostupný jej dokument, v ktorom hovorí aj o tom, že ako 17-ročná vyskúšala kokaín. „Páčilo sa mi to a cítila som sa úplne mimo,” uviedla Demi. Zároveň priznala, že podobné problémy mal aj jej otec. „Nazdávam sa, že som vždy chcela pochopiť, čo videl na drogách a alkohole, keďže ho to úplne napĺňalo a vymenil to za rodinu, ” dodala.

Speváčkine profily na sociálnych sieťach sú plné reakcií zhrozených fanúšikov. Svoju podporu jej prostredníctvom internetu vyjadrili aj viaceré kolegyňe zo šoubiznisu - napríklad Lily Allen, Bebe Rexha a Ariana Grande.