Prvé oficiálne FOTO z krstu princa Louisa: Pozrite na tie krásne rodinné zábery!

Zábery, o ktoré sa postaral celebritný fotograf Matt Holyoak, zachytávajú princa Williama s manželkou a troma deťmi - Louisom, trojročnou princeznou Charlotte a štvorročným princom Georgeom, i širšou rodinou. Na fotografiách sú aj princ Charles s Camillou, vojvodkyňou z Cornwallu, mladomanželia Harry a Meghan, po sobáši známi aj ako vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu, rodičia vojvodkyne Catherine, jej sestra Pippa s manželom Jamesom Matthewsom a tiež ich brat James Middleton.

Na jednej je pritom len Catherine so synčekom v záhrade. Princ Louis z Cambridgea sa narodil 23. apríla v londýnskej St Mary's Hospital. Louis Arthur Charles je piaty v poradovníku čakateľov na trón.

The Duke and Duchess of Cambridge with Members of the @RoyalFamily in the Morning Room at Clarence House, following Prince Louis’s christening.



by Matt Holyoak. pic.twitter.com/3M5VxCCppH