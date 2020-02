Skupinka okolo Galka to má nahnuté: Predseda Demokratickej strany trvá na ich odchode

Ľubomír Galko

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Predsedníctvo neparlamentnej Demokratickej strany (DS) by sa malo ešte v piatok zaoberať stiahnutím niekoľkých nezaradených poslancov Národnej rady (NR) SR okolo Ľubomíra Galka zo svojej kandidačnej listiny do parlamentných volieb. Povedal to predseda strany Michal Kravčík.