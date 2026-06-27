Bekr chcel byť SUPER otec, ale nevyšlo to: Za túto chybu schytal od dcéry studenú sprchu

BRATISLAVA – Tanečník a manžel herečky Moniky Hilmerovej, Jaro Bekr, opäť raz dokázal, že rodičovský život je plný nečakaných zvratov. Tentoraz však nešlo o zabudnuté jedlo v školskej taške, ale o ospravedlnenku do školy.
Bekr sa totiž rozhodol, že bude rokmi overený super otec a vybaví dcére ospravedlnenku do školy. Všetko prebiehalo ako z reklamy na dokonalé rodičovstvo… až kým neprišla drobná, no zásadná chyba.
„Zarka ma dnes poprosila, aby som jej poslal ospravedlnenku do školskej appky... a ja som naozaj nezabudol a poslal som,“ pochválil sa fanúšikom na Instagrame s tým, že išlo o jednoduchú rodičovskú úlohu, ktorú bez odkladne splnil.
Rýchlo sa však ukázalo, že pri zadávaní došlo k menšiemu omylu. Bekr totiž presne nevedel, do akej triedy jeho vlastná dcéra chodí. A tak urobil to, čo by urobil každý sebavedomý rodič v panike – tipol si. A tip… nevyšiel. „Poslané,“ pochválil sa dcére Zare, ktorá ho okamžite sfúkla: „Tato, ja som 6.B,“ odpísala mu.
Jaro sa ale nenechal vyviesť z miery a celú situáciu zhodnotil veľmi pragmaticky: „Sorry, ale si Zara Bekr a to je dôležité!“ Zdá sa, že v rodine Bekrovcov sa nikto nenudí. A Zara po tejto skúsenosti už vie, že keď otec niečo vybavuje, je dobré si to radšej skontrolovať dvakrát.
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