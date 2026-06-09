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Sisková zo Sľubu je iná, ako sa na prvý pohľad zdá: Muži si ku mne dovoľujú! Odvážny odkaz

Sisková zo Sľubu je iná, ako sa na prvý pohľad zdá: Muži si ku mne dovoľujú! Toto im odkazuje
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Herečka Kristína Sisková v uplynulých týždňoch poriadne zamiešala karty v obľúbenom seriáli Sľub. Ako nekompromisná zástupkyňa riaditeľky tam robí rázny poriadok a všetko dáva do laty. A hoci aj herečka navonok pôsobí ako absolútne nedotknuteľná dračica, v skutočnosti vyšla von s úprimnou pravdou o tom, aká je mimo kamier.

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Seriálový hit Sľub ide do finále a Kristínina postava v posledných dieloch zachraňovala, čo sa dalo. Diváci sú preto ako na ihlách a pýtajú sa, čo prinesie rozuzlenie. „To nemôžem prezradiť, ako to bude ďalej, ale poviem takú klasickú formulku, že diváci sa majú naozaj na čo tešiť! Tá moja postava sa veľmi pekne kryštalizuje. Som nesmierne rada, že ju scenáristi píšu tak, že sa mení a vyvíja,“ neskrýva nadšenie dobre naladená herečka. Jej hrdinka si získala nielen divákov, ale aj samotnú herečku. „Má v sebe obrovskú húževnatosť, chytá sa každej príležitosti, takže scenáristi to len tak prirodzene podporili. Nesmierne ma to baví hrať, keďže ja sama mám v sebe veľa energie a som temperamentná. Doslova sa s tou rolou takto hrajkám,“ zasmiala sa.

Kristína dokonca priznala, že so svojou seriálovou verziou zdieľa oveľa viac, než by si fanúšikovia mysleli. „Temperament určite, a takisto aj to, že ľudia ju zvonku vnímajú ako veľmi sebavedomú a absolútne nedotknuteľnú osobnosť, no vo vnútri je extrémne krehká, citlivá a zraniteľná. A toto máme stopercentne spoločné,“ prezrádza seriálová hviezda.

Práve maska silnej, nedobytnej ženy ju však v reálnom živote doviedla k situáciám, ktoré herečka niesla ťažko. „Často majú ľudia pocit, že si môžu ku mne dovoliť úplne všetko. Hlavne muži! Ale ja mám takisto svoje jasné hranice a mňa sa vie veľmi hlboko dotknúť, keď ich niekto bezohľadne prekročí,“ dodáva mladá umelkyňa, ktorá si však servítku pred ústa nedávala a vo svojej úprimnosti zašla ešte ďalej!

Viac o téme: SeriálKristína SiskováSľub
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