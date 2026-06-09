Sisková zo Sľubu je iná, ako sa na prvý pohľad zdá: Muži si ku mne dovoľujú! Odvážny odkaz

BRATISLAVA - Herečka Kristína Sisková v uplynulých týždňoch poriadne zamiešala karty v obľúbenom seriáli Sľub. Ako nekompromisná zástupkyňa riaditeľky tam robí rázny poriadok a všetko dáva do laty. A hoci aj herečka navonok pôsobí ako absolútne nedotknuteľná dračica, v skutočnosti vyšla von s úprimnou pravdou o tom, aká je mimo kamier.
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Kristína dokonca priznala, že so svojou seriálovou verziou zdieľa oveľa viac, než by si fanúšikovia mysleli. „Temperament určite, a takisto aj to, že ľudia ju zvonku vnímajú ako veľmi sebavedomú a absolútne nedotknuteľnú osobnosť, no vo vnútri je extrémne krehká, citlivá a zraniteľná. A toto máme stopercentne spoločné,“ prezrádza seriálová hviezda.
Práve maska silnej, nedobytnej ženy ju však v reálnom živote doviedla k situáciám, ktoré herečka niesla ťažko. „Často majú ľudia pocit, že si môžu ku mne dovoliť úplne všetko. Hlavne muži! Ale ja mám takisto svoje jasné hranice a mňa sa vie veľmi hlboko dotknúť, keď ich niekto bezohľadne prekročí,“ dodáva mladá umelkyňa, ktorá si však servítku pred ústa nedávala a vo svojej úprimnosti zašla ešte ďalej!