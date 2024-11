Markizáčka zalarmovala POLÍCIU: Obťažoval ju fanúšik... Dostal 4 roky a ZÁKAZ vstupu do Bratislavy!

Zuzana Čimová (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Práca v televízii či šoubiznise so sebou prináša krásne chvíle, no má aj svoje úskalia. Jej odvrátenú stránku na vlastnej koži okúsila aj moderátorka markizáckych Televíznych novín Zuzana Čimova. Skoro 2 roky ju obťažoval fanúšik, ktorý napokon prišiel aj k nej domov. Brunetka zalarmovala políciu!

Chvíle ako z hororu prežila moderátorka markizáckych Televíznych novín Zuzana Čimová. Takmer dva roky ju prostredníctvom sociálnych sietí obťažoval posadnutý fanúšik. Jeho neprestajné vypisovanie však vyústilo až do osobného stretu, čo markizáčku veľmi vystrašilo. Ján zo Starej Ľubovne si zistil adresu jej bydliska a zaklopal jej priamo na dvere bytu.

Po tomto zážitku si vystrašená moderátorka povedala, že stačilo a ako informuje týždenník Plus 7 dní, obťažovanie fanúšikom oznámila polícii. A veci nabrali rýchly spád - muži zákona Jána zadržali, prokurátor podal obžalobu a súd v superrýchlom konaní rozhodol. V nedeľu si neodbytný fanúšik vypočul rozsudok - ročný trest odňatia slobody so štvorročnou podmienkou.

Do väzenia teda nepôjde, no najbližšie 4 roky bude pod dohľadom probačného úradníka. Navyše rovnako dlhý čas nebude môcť vstúpiť ani do hlavného mesta. Súd mu totiž naparil aj 4-ročný ZÁKAZ VSTUPU do Bratislavy. Nabudúce si Ján zrejme dvakrát rozmyslí, či opäť kontaktuje nejakú verejne známu osobnosť.

