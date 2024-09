Fight Night Challenge hlási ďalšie meno: V ringu sa pobije aj KONTROVERZNÝ RAPER!

(Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Organizácia Fight Night Challenge pre fanúšikov bojových športov a kvalitnej šou už siedmy event v poradí. Ten sa uskutoční v bratislavskej Gopass Aréne 26.10. a chýbať nebudú dychberúce zápasy Erika Tlkanca, ktorý si to rozdá s troma súpermi, pričom v každom kole nastúpi jeden z nich, prípade Matej Király okúsi tvrdosť dvoch borcov v podaní knokauterov Murcina a Mošpána v prvom kole.

K Fučovi, Sedrovi a Sulíkovi sa na kartu pridáva stále meno organizácie. Nie je ním nik iný ako kontroverzný raper Flexking, ktorý už v ringu FNC zvíťazil nad Čis T-ym, Strýcom Filipom, Barónom či Adamom Štrbom, pričom každý zo zápasov ukončil pred limitom.

Meno uznávaného rapera, ktorý má v organizácii na konte najviac zápasov a v ringu pôsobí ako amatérsky boxer sa dozvieme o pár hodín. Fight Night Challenge totiž pre fanúšikov pripravuje ďalšie FACE OFF Naživo, ktoré sa odohrá v nedeľu 29.9. v priestoroch nových Food Courtov v obchodnom centre Eurovea Bratislava od 18:00. Fanúšikovia sú srdečne vítaní, tí, ktorí nemôžu merať cestu do Bratislavy pozýva FNC k sledovaniu naživo na youtube.

(Zdroj: Vlado Anjel)

Tešiť sa môžete štipľavú diskusiu, zábavné situácie a ďalšie novinky, ktoré budú súvisieť so siedmym eventom organizácie. Podľa dostupných informácií by k Flexovi a jeho zápasu mal pribudnúť atraktívny ženský duel, ktorého účastníčky odhalia promotéri v rámci spomínaného FACE OFF.

Na bratislavský event už FNC hlási obsadenie 50% kapacity Gopass Arény, ostatné lístky sú stále v predaji.

PPV si fanúšikovia budú môcť vychutnať cez platformu jojplay.sk, viac informácii sa dozviete na webe fightnightchallenge.sk

(Zdroj: Vlado Anjel)