Na Rytmusov koncert sa chystá aj športová megahviezda: Je mi cťou, že mu môžem ukázať môj svet!

(Zdroj: Vlado Anjel)

S myšlienkou sa koncertovo predstaviť prostredníctvom sólového koncertu, ktorý prinesie jedinečný audiovizuálny zážitok v O2 aréne, sa pritom pohrával už dlhší čas. Na pripravovanú šou zareagovali okrem fanúšikov aj mnohé celebrity z hudobného, biznisového, ale i športového sveta. Medzi nimi prekvapujúco nechýba ani olympijský víťaz, dvojnásobný svetový šampión a rovnako legendárny dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára v NHL Jaromír Jágr.

Pri priateľskom rozhovore s Rytmusom na nedávnych Majstrovstvách sveta v hokeji Jaromír v Prahe potvrdil svoju účasť na koncerte. „Ak budeš ešte spievať v O2 Aréne, tak tam musím byť! Musím sa priznať, že od 90-tych rokov hudbu moc nepočúvam, ale napríklad Zlatokopky mi neušli,“ konštatoval s úsmevom na tvári päťnásobný najlepší strelec kanadsko-americkej hokejovej ligy.

(Zdroj: TASR)

„To, že príde Jaromír Jágr na môj koncert, je pre mňa extrémna česť. Je to človek, ktorý ovplyvnil a motivoval k športu obrovské množstvo ľudí po celom svete. Neviem ani opísať to, ako veľmi som hrdý na to, že takáto osobnosť na udalosti, ktorá bude pre mňa ďalším kariérnym a životným míľnikom, nebude chýbať. Je mi veľkou cťou, že ho môžem pozvať do môjho sveta. Že mu môžem osobne ukázať niečo, na čom robím celým život,“ konštatoval Rytmus. Fanúšikovia sa na jedinečný koncert môžu naladiť na oficiálnom Youtube kanáli Rytmusa, na ktorom v minidokumentoch ozrejmuje motiváciu a okolnosti pri vzniku a vydaní jeho najslávnejších piesní.