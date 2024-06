Známy jojkár bude čoskoro otcom: PRVÉ FOTO s tehotnou partnerkou!

Dušan Ambróš (Zdroj: TV JOJ )

Dušana Ambróša môžete poznať hlavne ako moderátora jojkárskej relácie Riskuj!. Vedomostná súťaž uzrela svetlo sveta v roku 2022 a odvtedy si ju spolu s jej moderátorom diváci veľmi obľúbili. Okrem toho sa Dušan venuje aj herectvu. Zahral si už v mnohých počinoch, no aktuálne vystupuje v seriáli Nemocnica.

Ako pred časom vyšlo najavo, z rodáka z Lučenca sa čoskoro stane otec. Partnerka Ivana mu privedie na svet ich prvé dieťatko. Herec si svoje súkromie stráži a zatiaľ čo on žiadne fotky nezverejňuje, urobila tak televízia, pre ktorú pracuje. „Náš moderátor a herec Dušan Ambróš očakáva so svojou milovanou partnerkou Ivankou prírastok. Nedávne tehotenské fotenie zachytilo očarujúce okamihy ich lásky a radosti, ktorá sa čoskoro znásobí. Prajeme im veľa krásnych momentov v tejto mimoriadnej životnej etape,“ znel popis pod príspevkom Jojky. No a pozrite, ako to budúcim rodičom pristane!